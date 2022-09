Le club du Rocher et l’organisation internationale ont annoncé leur partenariat pour cette saison. Peace and Sport s’affichera notamment sur le dos du maillot de l’AS Monaco en Coupe d’Europe.

Lors de leur entrée en lice en Ligue Europa ce jeudi 8 septembre face à l’Étoile Rouge Belgrade, les hommes de Philippe Clement seront accompagnés sur le terrain par Peace and Sport. L’organisation internationale, qui fête ses quinze ans cette année, sera en effet visible sur le dos du maillot de l’AS Monaco lors des matchs européens.

« Nous sommes heureux de renforcer notre lien avec Peace and Sport, quatorze ans après la première collaboration entre nos deux entités, a souligné dans un communiqué Jean-Emmanuel de Witt, directeur général de l’ASM. Peace and Sport est une organisation internationale de référence, dont nous partageons les valeurs de tolérance et de fraternité, ainsi que la conviction que le sport est un outil extraordinaire en faveur du développement et de la paix.»

L’AS Monaco et Peace and Sport oeuvrent déjà ensemble

Cette association entre l’AS Monaco et Peace and Sport n’est pas nouvelle. Au cours de la saison 2008/2009, François Modesto, Diego Perez, Alejandro Alonso, Nicolas Nkoulou, Chu-Young Park et leurs coéquipiers avaient déjà arboré le logo de Peace and Sport sur la poitrine du maillot à la diagonale. Depuis, les deux entités ont régulièrement collaboré ensemble.

« A travers ce partenariat, l’AS Monaco confirme son engagement en faveur de l’utilisation du sport comme outil de paix durable à nos côtés, a confié Joël Bouzou, président-fondateur de Peace and Sport. En arborant ce maillot avec le logo de Peace and Sport, les joueurs deviendront des acteurs du changement et promouvront, depuis la neutralité de la Principauté de Monaco, les valeurs fédératrices du sport.»

Symbole de la volonté des deux entités d’avancer main dans la main, Mamadou Coulibaly, membre du groupe Elite et qui a signé son premier contrat professionnel en mai dernier, a été nommé ambassadeur « Champion for Peace Junior » par Peace and Sport. Il représentera ainsi les valeurs partagées par l’organisation internationale et son club formateur.