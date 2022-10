Certains usagers bénéficieront d’une compensation. Monaco Tribune fait le point.

C’est la question que de nombreux usagers se sont posé : alors que les bus seront gratuits en Principauté pendant près de deux mois, les abonnés auront-ils droit à une compensation ? La réponse est oui, et ce dès que la période de gratuité prendra fin. Cela concernera les abonnés mensuels, trimestriels et annuels, dont la période d’abonnement chevaucheraient complètement ou en partie la période de gratuité. Ils pourront ainsi voir la durée de leur produit prolongée. Les modalités de cette prolongation seront communiquées par la Compagnie des Autobus de Monaco pendant le mois de novembre.

Concernant les abonnements scolaires spécifiquement, il n’y aura pas de mesure de compensation. Il s’agira là d’un tarif de 10€ pour une année complète.

Pour rappel, depuis ce lundi 3 octobre et jusqu’au 27 novembre inclus, les usagers n’ont plus besoin de prendre de ticket ni de valider leur titre de transport pour les bus de la CAM (y compris bus de nuit et bateau-bus).