Organisé pour la première fois par le Yacht Club de Monaco, le championnat du monde des J70 s’est achevé ce week-end. Si les Suisses ont remporté le classement général dans la catégorie Open, les Monégasques se sont eux aussi distingués.

Quatre cent marins, quatre-vingt-dix bateaux et pas moins de vingt-trois nations étaient présents lors de ces championnats du monde des J70.

Vainqueur de la Primo Cup 2022, le bateau suisse emmené par Kilian Wagen (Decouvertes Geomod) a écrasé la concurrence dans la catégorie Open en faisant preuve d’une grande régularité.

Les Suisses ont écrasé la concurrence

« Nous sommes venus ici avec cet objectif et nous sommes ravis de l’avoir respecté, a déclaré Luke Patience, régatier à bord. L’équipe est géniale et nous avons juste gardé toute notre énergie pour tout donner aujourd’hui même si nous étions constamment nerveux concernant nos décisions sur l’eau. »

Juste derrière, un autre équipage est venu tirer son épingle du jeu, avec Leonteq, mené par le Monégasque Pierrik Devic. Il a décroché le titre de vice-champion du monde à domicile. Une véritable récompense pour ce fidèle de la série.

« C’est une très belle surprise et surtout le fruit d’un très long travail que je mène avec mon équipage depuis plus d’un an. Il y avait un très beau plateau avec de grands noms de la voile et nous sommes très fiers de cette deuxième place que l’on doit au professionnalisme de mon équipage et à notre régularité. »

Ludovico Fassitelli et Junda au top

Les Américains de Relative Obscurity de Peter S. Duncan complètent le podium en Open. « C’est vraiment un plaisir et un honneur d’avoir pu accueillir une telle épreuve. Cela n’était plus arrivé depuis 1976 et surtout d’avoir vu briller nos équipages monégasques » s’est réjoui Pierre Casiraghi, vice-président du Y.C.M.

En One Pro (catégorie avec un professionnel à bord), un autre équipage monégasque s’est illustré, en la personne de Ludovico Fassitelli et Junda, qui se sont classés deuxième derrière l’Australien de Tim Ryan (Vamos) et devant l’Espagnol Mon Canellas (Outlier). Une belle récompense pour le Yacht Club de Monaco.

Classement général final – Open

1er : Kilian Wagen (Decouvertes Geomod) – SUI – 14 points

2e : Pierrik Devic (Leonteq) – MON – 36 points

3e : Peter S. Duncan (Relative Obscurity) – USA – 41 points

Classement général final – One Pro

1er : Tim Ryan (Vamos) – AUS – 64 points

2e : Ludovico Fassitelli (Junda) – MON – 87 points

3e : Mon Canellas (Outlier) – ESP – 102 points

Classement général final – Corinthien

1er : Nick Zeltner (Quarter2eleven) – SUI – 45 points

2e : Luis Bugallo (Marnatura) – ESP -50 points

3e : Timothé Rossi (Team Youth FFV) – FRA – 58 points