Cette nouvelle liste, menée par Brigitte Boccone-Pagès, souhaite s’adresser « à toute la population, au-delà des bancs de l’assemblée. »

« Aboutir, pour les cinq ans qui viennent, à un projet solide, complet et responsable. » Voilà le but que s’est fixé l’Union Nationale Monégasque, nouvelle liste en lice pour les élections nationales 2023, menée par Brigitte Boccone-Pagès, qui a récemment succédé à Stéphane Valeri à la Présidence de l’hémicycle.

Présentée ce lundi matin à l’hôtel Colombus, cette nouvelle liste, fusion de Primo !, Horizon Monaco et Union Monégasque, a pour mot d’ordre l’union : « celle qui s’est naturellement imposée, lorsque notre pays a traversé la crise sanitaire historique que nous avons connue » et « l’union de toutes les sensibilités sous la présidence de Stéphane Valeri pour proposer au Gouvernement des solutions concrètes et pragmatiques dont on a vu les effets bénéfiques, jusqu’à la sortie de crise », a commenté Brigitte Boccone-Pagès, entourée de Jean-Louis Grinda et de Béatrice Fresko-Rolfo.

C’est donc avec la volonté « d’avancer, écouter et aborder les grands sujets qui engagent la Principauté pour les générations futures » que 23 candidats, pour la plupart déjà Conseillers nationaux, se sont unis à Brigitte Boccone-Pagès pour la constitutions de cette liste.

Sont ainsi inscrits, dans l’ordre alphabétique :

Karen Aliprendi

Nathalie Amoratti-Blanc , Présidente de la Commission des Droits de la Femme et de la Famille

Maryse Battaglia , Chargée des affaires sociales au sein du Cabinet de Brigitte Boccone-Pagès

Corine Bertani

Brigitte Boccone-Pagès , Présidente du Conseil national

Marie-Noëlle Gibelli

Jean-Louis Grinda , Président de la Commission pour le suivi du Fonds de Réserve Constitutionnel et la Modernisation des Comptes Publics

Fabrice Notari , Président de la Commission pour le suivi de la Négociation avec l’Union Européenne

Bernard Pasquier

Christine Pasquier-Ciulla

Guillaume Rose , Président de la Commission Environnement et Qualité de Vie et Directeur Général Exécutif du Monaco Economic Board

« Il s’agit d’une liste équilibrée, prête dès février prochain à prendre en main les dossiers qui nous attendent, a commenté la Présidente du Conseil national. Une liste fière d’un bilan exceptionnel au fil d’une période qui ne l’était pas moins. Qu’il s’agisse du logement des Monégasques, de l’évolution des lois sociétales, de l’adaptation de notre économie aux défis du numérique. »

Les élections auront lieu le 5 février 2023. D’ici là, Brigitte Boccone-Pagès promet de réserver aux Monégasques les premières réflexions à propos des dossiers qui attendent les futurs élus, et de rencontrer la population dans les prochaines semaines.