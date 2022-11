La collecte des boîtes est ouverte du 14 novembre au 19 décembre à Carrefour.

Noël, grand moment de fête pour certains, peut être difficile pour les plus démunis. Pour leur apporter un peu de chaleur humaine et égayer l’hiver, l’association Semeurs d’Espoir, en partenariat avec Carrefour, renouvelle son opération « Boîtes de Noël ». L’année dernière, l’association avait récolté plus de 300 boîtes cadeaux. Un chiffre bien au-delà des espérances de l’association qui en espérait 200.

Pour participer à ce bel élan de solidarité, rien de plus simple. Il suffit de prendre une boîte à chaussure ou une autre de la même taille (la boutique Aldo dans le Centre Commercial de Carrefour peut en fournir) et de mettre un cadeau chaud, un produit de beauté ou d’hygiène, un divertissement et un produit gourmand mais non périssable à l’intérieur.

Vous pouvez également rajouter un cadeau de votre choix en supplément. N’hésitez pas à y glisser un petit mot doux pour réchauffer les cœurs et à préciser sur la boîte si le présent est destiné à un « Homme » ou à une « Femme ».

Une fois le cadeau soigneusement préparé, il ne vous reste plus qu’à l’apporter à l’entrée du Centre Commercial de Carrefour Monaco pour faire un heureux à Noël.