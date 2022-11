Logements domaniaux : Testimonio II Bis va obtenir cinq étages supplémentaires

Le Conseil National l’avait souhaité pour répondre aux besoins des Monégasques.

Les résidences domaniales fleurissent ces dernières années en Principauté. Face à la demande et la démographie monégasque croissante, le Gouvernement avait lancé, en 2019, le Plan National pour le Logement. Le Prince Albert II l’avait d’ailleurs qualifié de « priorité absolue ».

Aujourd’hui, le Conseil National annonce que la tour Testimonio II Bis, depuis baptisée Réséda, va gagner cinq étages et 30 appartements supplémentaires. Puisque la tour est encore en construction, la Présidente du Conseil Brigitte Boccone-Pagès avait demandé au Ministre d’Etat de saisir l’opportunité de livrer encore plus de logements et de rendre le projet plus durable. C’est donc officiel : Réséda disposera de 197 logements domaniaux, au lieu de 167 prévus initialement.

Pour rappel, le Plan National comprend quatre nouveaux immeubles : Testimonio II, le Palais Honoria, la Villa Carmelha et Grand Ida. Plus de 600 appartements devraient être livrés d’ici la fin de l’année 2023.