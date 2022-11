Ce jeudi, de 14h jusqu’à minuit, Météo France place le département en vigilance jaune aux orages et pluies-inondations.

Cet après-midi les pluies vont gagner en intensité au fil des heures. Dès le début d’après-midi et jusqu’à minuit, des averses parfois orageuses remonteront de la mer. Météo France prévient que l’équivalent d’un mois de pluie pourrait tomber en quelques heures seulement.

Sur Twitter, l’organisme français annonce également la possibilité de grêle.

Pendant ce temps, le trafic ferroviaire entre Nice et Vintimille devrait être rétabli aujourd’hui. Mardi, un arbre tombé à cause des intempéries avait provoqué retards et suppressions de trains jusqu’à hier soir.