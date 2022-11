Totalement gratuite, l’exposition est organisée par l’Opéra de Monte-Carlo pour deux semaines seulement.

Une nouvelle exposition vient d’ouvrir ses portes au Grimaldi Forum. Jusqu’au 27 novembre, la salle emblématique de Monaco rend hommage à Raoul Gunsbourg à travers une exposition appelant au voyage. L’on y découvre la vie culturellement riche de celui qui fut Directeur de l’Opéra de Monte-Carlo de 1892 à 1951.

60 ans à la tête d’une des scènes les plus mythiques du monde, ce n’est pas rien. Raoul Gunsbourg avait été nommé par le Prince Albert Ier à la tête de l’Opéra en 1892. Au fil des décennies, le Directeur a accumulé bon nombre d’anecdotes cocasses et a offert à Monte-Carlo de nombreuses premières mondiales comme L’enfant et les sortilèges de Ravel, La Rondine de Puccini ou encore Hélène de Saint-Saëns.

A travers cette exposition, l’Opéra de Monte-Carlo souhaite rendre hommage à ce grand homme et montrer son apport inestimable à l’art.

Ouverte de 12 heures à 19 heures, l’entrée de l’exposition est libre et se trouve à l’Espace Indigo du Grimaldi Forum.

