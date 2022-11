Il avait 90 ans. Frédéric Gérard était un animateur vedette en Principauté, passé par Radio Monte-Carlo et Télé Monte-Carlo.

Qui était Frédéric Gérard ? Gérard Bernascon, de son vrai nom, a rapidement été attiré par la radio mais aussi par le spectacle. Un gène familial puisque Frédéric Gérard était le fils d’Arius, acteur Marseillais des années 40 à 66 avec une cinquantaine de film à son actif et l’un des favoris de Marcel Pagnol.

D’abord passé par Radio Luxembourg, Frédéric Gérard rencontre Pierre Grimblat en 1962. Le réalisateur et producteur d’émissions à succès l’engagera à Radio Monte-Carlo puis Télé Monte-Carlo. Par la suite, l’animateur ne quittera plus les ondes monégasques.

Pendant 28 ans, il a collaboré avec les plus grands noms de la chanson et de la radio : Françoise Hardy, Claude François, Coluche, Jean Sas, Zappy Max, Yves Mourousi, Pierre Lescure, Alain Chabat, Jules Édouard Moustic et beaucoup d’autres. À son actif, plusieurs émissions cultes à la TV comme à la radio : Chapeau, Un trésor dans votre ville, La roue multi-cadeaux, …

Vive les vacances, sorti en 1972.

En parallèle, il entame une carrière dans la chanson avec plus de 20 titres enregistrés, notamment Le ski en 1971, 45 tours qui sera d’ailleurs diffusé sur RMC. Il n’abandonne pas pour autant la comédie avec des rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma. En Principauté, il anime d’innombrables galas, notamment aux côté de Franck Sinatra pour le Bal de la Croix-Rouge, ainsi que les arbres de Noël du Palais Princier.

Sur le réseau social Twitter, les réactions sont unanimes. Catherine, que nous avons contactée, nous raconte : « C’était un homme très gentil et souriant. Il habitait dans ma rue à Vence. Il avait toujours un mot aimable quand nous nous croisions. Nous l’écoutions sur Radio Monte-Carlo à l’époque. »

Frédéric Gérard est décédé le 20 octobre dernier à l’âge de 90 ans. Monaco Tribune adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.