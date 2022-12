Les bénévoles de Fight Aids Monaco engagés pour la journée mondiale de lutte contre le sida

Le déploiement des courtepointes a lieu au Musée Océanographique.

Ce jeudi 1er décembre n'est pas seulement la journée d'ouverture de la première case du calendrier de l'Avent, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre le VIH et il ne faut pas l'oublier. Les bénévoles de Fight Aids Monaco l'ont bien compris et sont à pied d'œuvre depuis quelques jours.

À 13 heures ce jeudi, et pour la 11ème année, ils vont déployer des courtepointes au Musée Océanographique pour rendre hommage aux personnes décédées à cause du sida.

Une journée de dépistage

Hier, mercredi 30 décembre, les bénévoles étaient nombreux sur le parvis de la galerie marchande de Fontvieille pour l’opération Test in the City. L'idée de cette journée est de dépister - gratuitement et anonymement - le plus de passants possible.

© Fight Aids Monaco

D'ailleurs, de nombreuses personnalités monégasques ont joué le jeu. Isabelle Berro-Amadei, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération a tendu sa main pour la petite piqûre sous les tentes installées pour l'occasion.

De même, Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, est venu saluer les équipes de l’association et s’est prêté au dépistage.

En fin de journée, l'équipe de Fight Aids Monaco a reçu la visite de la Princesse Stéphanie, fondatrice et Directrice de l'association.