Les affiliés, bénévoles et permanents de la Fondation de la Princesse Stéphanie ont été conviés à la générale du show proposé par 8 Stars Monaco.

C’est un très beau cadeau que les artistes du show Delirious ont fait à la Fondation Fight Aids. Affiliés, bénévoles et permanents ont été invités à assister au spectacle le 25 août dernier, soit juste avant le lancement officiel de ce spectacle exceptionnel, à découvrir jusqu’au 4 septembre sur l’esplanade du Grimaldi Forum.

Et parmi les premiers spectateurs, la Princesse Stéphanie et sa fille Camille Gottlieb, qui ont pris la pose aux côtés des artistes. « Ce spectacle grandiose où se mêlent humour, chant, adresse et prouesse physique a su charmer tous les spectateurs. L’équipe retiendra l’ambiance magique du cabaret, présentée par l’hôtesse charismatique du show comme une bulle de joie. (…) Un grand merci à Caroline et Nicolas Jelmoni », a écrit la Fondation sur ses réseaux sociaux, encourageant vivement les internautes à y aller à leur tour.

Infos pratiques :