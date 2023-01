Comment recevoir les oranges amères distribuées gratuitement à Monaco ?

Elles sont idéales en cuisine, pour les confitures ou les pâtes de fruits, par exemple.

Comme chaque année entre janvier et février, les jardiniers procèdent à la récolte des bigaradiers de la Principauté. Ces arbres fruitiers qu’on retrouve dans différentes artères de la Condamine, des Moneghetti et de Monte-Carlo sont au nombre de 566 à Monaco, et produisent des oranges amères.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

En 2022, sur les 7,6 tonnes récoltées, 1,3 tonne a été distribuée gracieusement à la population, ainsi qu’au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco. Si l’acidité de l’orange amère la rend difficile à déguster telle qu’elle ou en jus, vous pouvez toutefois l’utiliser pour agrémenter vos plats chauds, salades et desserts, en faire du vin pour l’apéritif ou une marmelade pour le petit déjeuner.

Vos meilleures recettes à base d’orange amère

Le calendrier, secteur par secteur

Pour faire le plein de vitamine C, vous devez vous rapprocher des jardiniers sur place. Ils réaliseront la cueillette selon le calendrier suivant :

Secteur Condamine :

Du 16 au 26 janvier : Rue Princesse Caroline

Du 30 janvier au 10 février : Rue Grimaldi

Secteur Moneghetti :

Du 16 au 27 janvier : Boulevard de Belgique

Secteur Monte-Carlo :

Du 16 au 20 janvier : Avenue de Grande Bretagne

Du 23 au 27 janvier : Boulevard de Suisse et Boulevard d’Italie

Sous condition des aléas climatiques et de l’avancée de la récolte, les distributions auront lieu de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 15h30. Pour plus d’informations, contactez la Direction de l’Aménagement Urbain au +377 98 98 22 77.