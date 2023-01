Un nouveau restaurant a ouvert sur le Port Hercule

Après l'Italie, la Suisse ou encore la France, Old Wild West s'installe maintenant à Monaco.

On pourrait croire à l'équivalent d'un petit saloon. En dessous du Quai Albert Ier, Route de la Piscine, s'est installé le restaurant Old Wild West. À mi-chemin entre le fast-food et le restaurant, la franchise mise sur une carte riche et tire notamment sa réputation de ses viandes grillées et burgers.

Viandes rouges, viandes blanches, burgers, tex mex, apéritifs ou encore quelques "spécialités du saloon", de quoi ravir les amateurs de la cuisine à l'américaine.

Si la carte sonne outre-atlantique, la franchise s'est d'abord installée en Italie. Elle y compte plus de 300 restaurants ouverts aujourd'hui. En France, le restaurant se démocratise également avec une quinzaine d'établissements sur le territoire. Rendez-vous maintenant à Monaco !