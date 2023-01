7 ouvrages sur le développement personnel à découvrir à la Médiathèque de Monaco

Le mois de janvier rime avec bonnes résolutions. Nous avons demandé à la Médiathèque de Monaco de nous présenter plusieurs ouvrages sur le sujet du développement personnel.

C’est un sujet vaste pour lequel la Médiathèque de Monaco ne manque pas de ressources. Voici quelques exemples de livres à lire pour développer son esprit, sa santé, rechercher un épanouissement personnel, trouver son bonheur ou encore se connaître mieux soi-même.

1. 21 jours de relaxation pour les enfants

21 jours de relaxation pour les enfants, Stéphanie Couturier – Éditions Marabout, 2020.

Dans ce petit guide, nous retrouvons plusieurs textes, conseils et exercices à lire ou à écouter via un QR Code. « C’est lu par une voix douce, une voix de femme, qui donne plusieurs astuces et indications pour comprendre et appliquer le contenu du livre », indique Claire Dumoulin, du secteur jeunesse de la Médiathèque de Monaco.

4 thèmes sont abordés : la colère, le sommeil, la confiance en soi et les peurs. Bien qu’un accompagnateur soit souvent requis à la lecture et lors de l’application des exercices qui s’adressent aux enfants, Claire Dumoulin l’assure : « C’est un livre qui peut être utile à tout le monde et pas seulement aux plus petits, malgré le contexte enfantin ».

2. L’art des listes

L’art des listes, Dominique Loreau – Éditions Marabout, 2020.

Dominique Loreau est l’auteure de plusieurs best-sellers dans le domaine du développement personnel. L’art de l’essentiel, l’art de la simplicité… et des listes. « Pour Dominique Loreau, faire une liste concrète, c’est aussi s’organiser et vivre mieux », développe la bibliothécaire Sophie Gargiullo. L’art des listes est paru en 2007, inspiré de son mode de vie japonais dont elle s’est imprégnée depuis son départ pour le pays asiatique, il y a plus de 25 ans. À la fois pratique et théorique, l’art des listes est un classique à découvrir ou redécouvrir.

3. Végétale thérapie

Végétale thérapie, cultivez votre green attitude, Camille Soulayrol – Éditions Flammarion, 2018.

Comme son titre l’indique, cet ouvrage vous invite à prendre la vie côté nature. Céline Sabine irait même plus loin, « c’est une invitation à faire rentrer le végétal chez soi mais aussi de cultiver son jardin intérieur ». La directrice-adjointe de la Médiathèque de Monaco a feuilleté Végétale thérapie et l’assure : « Ça s’adresse vraiment aux débutants et pousse le lecteur à simplement prendre du temps pour soi, ici via le green ». On y retrouve plusieurs Do it yourself, quelques recettes, de nombreuses informations à propos des plantes, de la nature et de ce qu’il est possible de faire pour végétaliser son chez-soi.

4. Happinez

Happinez 65, guérison, Serge Marquis, Thierry Janssen, Audrey Dana – 2022

Happinez 67, écouter, Françoise Nyssen, Jeanne Siaud-Facchin, Ilios Kotsou – 2022

Disponible à la Bibliothèque Princesse Caroline, ce bimestriel met l’accent sur le bien-être. « C’est un magazine qui allie profondeur, sagesse, art de vivre, des thèmes liés au développement personnel », expose Pierre Verbeke, en charge de la presse. Happinez se définit comme un magazine féminin mais, après lecture, le bibliothécaire nous confirme que le contenu est largement mixte. Au-delà des articles bien-être et du dossier ciblé, on y retrouve également des interviews, des portraits, des recettes de cuisine ou encore des idées de voyage.

5. Mes petites routines, détendez les muscles du stress

Mes petites routines, détendez les muscles du stress, Magali Bastos – Éditions Marabout, 2020.

Comment évoquer le développement personnel sans évoquer le sport ? Nous n’aurons pas la réponse ici puisque notre ouvrage ci-dessus invite le lecteur à utiliser son corps pour se détendre et se relaxer. « Il y un programme d’exercices sur cinq semaines, ciblés sur les muscles du stress, sans trop d’efforts et sans trop y penser aussi », sourit Céline Sabine. Avec quelques 100 exercices et autant de conseils ou d’astuces, Magali Bastos, kinésithérapeute, nous guide vers le lâcher-prise, aussi bien physiquement que mentalement. L’objectif est aussi de comprendre comment nos muscles se contractent, leurs mécanismes et d’où proviennent ces douleurs liées au stress.

6. La méthode simple pour se libérer de ses et de ses inquiétudes

La méthode simple pour se libérer de ses peurs et de ses inquiétudes, Allen Carr, lu par François Tavarès – Lizzie, Groupe Éditis.

La Médiathèque de Monaco compte également des livres audios. « Les ouvrages à écouter, c’est plutôt fréquent dans le domaine du développement personnel », dépeint Céline Sabine. Cette lecture de l’ouvrage d’Allen Carr dure 6h30. L’auteur aborde une méthode spécifique pour nous permettre de nous séparer des pensées négatives qui peuvent nous envahir. Arrêter de fumer, calmer sa dépendance à l’alcool… Allen Carr est une référence dans le domaine du développement personnel.

7. Développement (im)personnel

Développement (im)personnel, le succès d’une imposture, Julia de Funès – Éditions l’Observatoire, 2019.

Pour conclure cette sélection, Sophie Gargiullo nous présente un ouvrage radicalement différent bien que sur le même thème. Dans Développement (im)personnel, Julia de Funès expose son point de vue « très négatif » sur le développement personnel et les personnes « se disant coachs ». « Elle l’appelle le nouvel opium de peuple », sourit la bibliothécaire, évoquant la référence adressée à la phrase bien connue du philosophe Karl Marx. « Cet ouvrage propose un point de vue différent avec lequel beaucoup de gens ont adhéré. Les quelques critiques portent, malgré tout, sur le manque de nuance », conclut Sophie Gargiullo.