14 logements supplémentaires grâce à la surélévation de la Résidence « Les Mélèzes » 

Ces travaux font partie du plan national pour le logement des Monégasques lancé par le Gouvernement Princier en 2019.

La Résidence « les Mélèzes », dont la façade et les parties communes ont déjà été rénovées, va désormais être surélevée. En effet, via un communiqué, le Gouvernement annonce que des modules seront prochainement installés au 9 rue Plati afin de créer 14 logements supplémentaires.

Les travaux préparatoires à l’accueil de ces structures modulaires étant « largement avancés », les livraisons exceptionnelles de ces structures auront lieu dès demain, entre le 18 et le 25 février, de nuit, de 2 heures à 5 heures. Quant au levage et à l’installation, ils s’effectueront la journée, samedi 18 février de 8 heures à 20 heures, puis du lundi 20 au vendredi 24 février de 7h30 à 20 heures et enfin le samedi 25 février de 8 heures à 20 heures.

Attention, pendant cette période, la circulation sur le boulevard Rainier III, dans sa portion entre le croisement avec l’avenue Prince Pierre et l’accès vers la rue Plati, s’effectuera en alternat, sur une voie.