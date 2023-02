Comment aider la Turquie et la Syrie depuis Monaco ?

Plusieurs organismes de la Principauté se mobilisent pour aider ces deux pays touchés par d’importants séismes.

Le bilan continue de s’alourdir. Depuis les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie dans la nuit du 5 au 6 février, les autorités locales dénombrent ce mercredi matin plus de 9 500 morts et plusieurs milliers de blessés.

Alors que les sauveteurs sur place tentent toujours de porter secours et aux rescapés prisonniers des décombres, plusieurs organismes monégasques apportent leur contribution.

Le Prince Albert II témoigne son soutien après les séismes en Turquie

Les secours d’urgence avec la Croix-Rouge Monégasque

C’est le cas de la Croix-Rouge Monégasque (CRM) : un appel d’urgence international de 70 millions de francs suisses a été lancé par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) pour apporter les secours nécessaires et répondre aux besoins des pays sinistrés.

La Croix-Rouge Monégasque lance donc un appel aux dons publics pour soutenir la FICR dans sa réponse d’urgence, qu’elle complètera sur ses fonds propres.

Vous pouvez faire un don à la CRM en précisant « Turquie » :

Par chèque (à l’ordre de la Croix-Rouge monégasque – TURQUIE) ou en espèces à déposer au siège de la Croix-Rouge monégasque – 27 bd de Suisse, 98000 Monaco (tél. +377 97 97 68 00).

Via le site Internet en sélectionnant « Turquie » sur l’interface de don en ligne

Par virement bancaire (le RIB est disponible sur la page web dédiée aux dons)

Soutenir les victimes avec Caritas Monaco

L’association Caritas Monaco lance également un appel aux dons sur le site du diocèse de la Principauté en solidarité avec les victimes. Tous les dons récoltés seront adressés au siège de Caritas Internationalis, au Vatican. Ils seront distribués, selon les besoins, à « Caritas Mona » (moyen orient/Afrique du nord) pour la Syrie et à « Caritas Turquie ».

Vous pouvez faire un don :

En espèces ou par chèque à : CARITAS MONACO – Paroisse Sainte-Dévote – 1 place Sainte Dévote – 98000 Monaco

Par virement bancaire : « Archevêché de Monaco – Caritas Monaco », Code IBAN : MC 36 1273 9000 7001 1622 7000 T85, Domiciliation : CFM ALBERT 1ER – Code Swift : CFMOMCMXXXX

Par ailleurs, l’ensemble des quêtes des différentes paroisses de la Principauté, lors des messes du 11 et du 12 février, sera reversé pour l’aide aux sinistrés à Caritas Monaco.

Un hôpital de campagne et des cuisines mobiles avec le Rotary Club de Monaco

Sur le front également, le Rotary Club. « Le District 2420 du Rotary International, à Istanbul, a déjà livré plusieurs camions de matériel de première nécessité sur les lieux sinistrés. Il se prépare à fournir un hôpital de campagne mobile, des cuisines mobiles et des ambulances dont l’importance et le nombre dépendront des contributions financières mises à sa disposition », peut-on lire sur le site internet.

Le Président du Club, Alain Dewé, s’est également exprimé au micro de Monaco Info : « le Consul de Turquie, Ilhami Aygun, qui est membre du Rotary, nous a chargés de récupérer les fonds de la communauté turque, de rechercher des fonds dans Monaco et auprès, également, de nos membres et des Rotary voisins. Tous ces fonds seront versés au Rotary international d’Istanbul, et ces fonds sont destinés intégralement, sans frais généraux, à la réhabilitation des bâtiments sanitaires, en particulier des hôpitaux, pour avoir un dispositif qui permet de soigner les gens. »

Le Rotary Club de Monaco a ouvert spécialement un compte en banque pour ces dons. Vous pouvez retrouver le RIB et soutenir ses actions sur le site internet du club.