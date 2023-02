La circulation sera modifiée sur les boulevards du Jardin Exotique et du Larvotto pendant les vacances scolaires

Les modifications seront mises en place à compter du 13 février.

Il va falloir anticiper certains trajets pendant les vacances d’hiver. Le Gouvernement Princier a annoncé la modification de la circulation sur le boulevard du Jardin Exotique du 13 au 24 février et sur le boulevard du Larvotto du 13 au 17 février.

Les travaux sur le boulevard du Jardin Exotique s’inscrivent dans le cadre de l’opération « Palais Honoria », dont la livraison est prévue pour la fin du deuxième trimestre 2023, et du Plan National Logement. La SMEG va en effet réaliser des travaux de raccordement d’un poste électrique situé dans le bâtiment, au réseau haute et basse tension de la Principauté, pour répondre aux besoins énergétiques actuels et futurs du quartier.

Aussi, sur la période des travaux, qui devrait être moins dense en raison des vacances, une voie du boulevard à proximité de l’intersection avec le boulevard de Belgique sera neutralisée, avec un alternat sous pilotage manuel de la circulation. Les travaux seront effectués de 9 heures à 16 heures et les arrêts de bus à proximité seront maintenus.

Circulation alternée sur le boulevard du Larvotto

Pour ce qui concerne le Larvotto, du 13 au 17 février, de 7h30 à 19 heures, des alternats seront mis en place sur la Dorsale. Le but : mettre en place des sondages préparatoires à la réalisation de l’opération immobilière « Larvotto Supérieur », toujours dans le cadre du Plan National Logement, et poursuivre le déploiement du réseau des boucles thalasso-thermiques.

Les sondages seront réalisés à proximité du giratoire entre le boulevard du Larvotto et l’avenue de Grande-Bretagne, mais aussi à la sortie du tunnel IM2S dans le sens Monaco-Nice.

Un pilotage manuel sera effectué sur les deux sites aux heures de pointe, pour faciliter la circulation des véhicules. Le Gouvernement Princier conseille tout de même aux usagers d’emprunter des voies alternatives pour leurs déplacements, telle que l’avenue Princesse Grace.