L’aéroport de Nice, bientôt adapté pour les voitures électriques

L’aéroport Nice Côte d’Azur proposera aux voyageurs des places de parking équipées de bornes de rechargement.

D’ici fin juin, près de 80 bornes de rechargement pour véhicules électriques auront été déployées dans les parkings publics de l’aéroport, suivant un programme de déploiement continu, débuté en février 2022 pour le parking G2.

Avant le début des vacances d’été, les voyageurs bénéficieront de :

45 bornes au parking P5, dont quatre sur des places réservées aux personnes à mobilité réduite ;

18 bornes au parking P6, dont deux sur des places réservées aux personnes à mobilité réduite ;

12 bornes au parking G2, dont deux sur des places réservées aux personnes à mobilité réduite ;

2 bornes au parking G1, situé au contact du terminal 1.

© Aéroport Nice Côte d’Azur

Le réseau sur le terminal 1 sera renforcé d’ici la fin de l’année, avec près de 20 bornes supplémentaires, réparties sur les parkings au contact P2 et P3. Un dispositif équivalent et destiné aux professionnels (taxi et VTC) est en ce moment étudié.