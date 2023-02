Les nouveaux Conseillers nationaux ont pris place dans l’Hémicycle

Brigitte Boccone-Pagès a été élue Présidente et Jean-Louis Grinda Vice-Président, à l’unanimité.

Le jeudi 16 février dernier, se tenait la séance d’installation des 24 nouveaux Conseillers nationaux. Formant l’Union Nationale Monégasque, ils ont élu, à l’unanimité, Brigitte Boccone-Pagès pour prendre à nouveau la Présidence de l’Hémicycle. Jean-Louis Grinda, pour sa part, a été élu Vice-Président, là encore à l’unanimité.

« Quel honneur, quelle émotion, d’occuper une telle fonction dans cette institution si chère à mon cœur, au sein de l’Assemblée représentative des Monégasques, notre Parlement. Aujourd’hui, après avoir été élue par mes collègues pour la première fois le 6 octobre dernier, je deviens la première femme à présider le Conseil national suite aux élections nationales. L’union nationale est le résultat des urnes cette fois, et non plus seulement le fait de rapprochements responsables et utiles au pays », a déclaré Brigitte Boccone-Pagès lors de son discours d’investiture.

Après avoir rappelé son long parcours au sein de la sphère politique, la Présidente du Conseil national a salué, notamment, les grandes avancées en matière de droits des femmes et a proposé, afin de renforcer l’égalité homme-femmes, de modifier la dénomination de la Commission des Droits des Femmes et de l’Egalité.

Celle-ci porte désormais le nom de Commission des Droits de la Famille et de l’Egalité. « Je suis fière de cette évolution, et des avancées décisives en la matière ces dernières années, en lien avec le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, a-t-elle poursuivi. Nous avons encore beaucoup de travail bien sûr pour renforcer cette égalité dans tous les domaines, et notamment en recherchant tous les moyens de parvenir à l’égalité de traitement dans la rémunération du travail, entre les femmes et les hommes. L’égalité salariale sera ainsi le grand chantier de fond de cette commission. »

Brigitte Boccone-Pagès a énoncé les grandes priorités de l’assemblée pour ce nouveau mandat, telle que la préservation du modèle économique et social monégasque, en particulier dans le cadre des négociations actuelles avec l’Union Européenne. Les questions liées à la mobilité et à l’urbanisme devraient également être régulièrement sur la table.

© Conseil national

Une collaboration avec le Gouvernement Princier renforcée

Le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, a aussi pris la parole, pour féliciter les Conseillers nationaux élus et réélus, mais aussi pour assurer que les relations entre l’Hémicycle et le Gouvernement Princier seront renforcées : « nous avons pu constater lors du mandat écoulé combien l’écoute et l’échange entre nos deux institutions sont essentiels pour permettre à la Principauté de surmonter les défis qui se présentent à elle. Chacun a forcément à l’esprit la pandémie de covid-19 ou la guerre en Ukraine, qui sèment encore la mort et la souffrance parmi de nombreuses populations, et continuent d’impacter l’économie mondiale. Elles nous obligent à nous adapter en permanence.

A cet égard, nous pouvons constater l’efficacité des mesures que nous avons mises en place et tirer des enseignements de cette expérience commune de gestion de crise, en nous félicitant de la bonne santé persistante du pays dans un contexte difficile. Un chiffre illustre parfaitement la proactivité et la réactivité de nos institutions : depuis février 2018 et malgré la situation sanitaire, 83 lois ont été votées, assurant la modernisation du droit monégasque. Et ce chiffre n’est que la partie visible de l’important travail réalisé par les élus et permanents du Conseil National, mais également par les services de l’État, que je tiens à saluer. (…) Je vous confirme que les effectifs dédiés à ces missions vont être considérablement renforcés de part et d’autre de la Place de la Visitation. Nous allons d’ailleurs nous rencontrer dans quelques jours pour relancer un comité afin de permettre une meilleure anticipation et une meilleure priorisation des travaux législatifs. »

Les nouveaux présidents des Commissions ont été élus

Au lendemain de la séance d’installation, les Conseillers nationaux, réunis en Commission Plénière d’Etude, ont élu les présidents et présidentes des commissions permanentes et spéciales, et désigné les représentants de l’Assemblée dans les divers groupes de travail mixtes avec le Gouvernement :