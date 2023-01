Pierre Dartout : « L’objectif n’est pas de signer un accord avec l’Union Européenne en 2023, mais d’avancer dans les négociations »

Selon le Ministre d’Etat, cet accord d’association est l’une des priorités du Gouvernement Princier.

Après avoir abordé la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques et la qualité de vie au sein de la Principauté, le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, a évoqué, au cours de sa présentation des vœux à la presse monégasque, les enjeux politiques pour 2023, en présence de ses Conseillers de Gouvernement-Ministres.

Rappelant que cette année sera marquée par les élections nationales et communales, en février et mars prochains – des élections « importantes car elles sont la marque de la vie démocratique en Principauté » – Pierre Dartout s’est attardé sur le sujet complexe de l’Union Européenne.

« C’est l’une de nos priorités, a-t-il annoncé. En 2023, il y aura une poursuite des négociations avec l’Union Européenne en ce qui concerne l’obtention d’un traité d’association. Nous sommes en étroit contact avec les deux autres pays qui sont dans cette négociation – Andorre et Saint-Marin – et chacun a sa spécificité. »

Si les négociations seront menées encore plus intensément par le Gouvernement Princier cette année, cela ne signifie pas qu’un accord sera obligatoirement trouvé en 2023. « L’objectif n’est pas de signer un accord d’ici la fin de l’année 2023, mais d’avancer dans les négociations, et d’avoir un niveau d’aboutissement des négociations qui sera satisfaisant (…) au regard et dans le respect des priorités qui ont été fixées par le Souverain, c’est-à-dire des lignes rouges, des choses qu’il ne faut pas dépasser. (…) Toutes les hypothèses doivent être envisagées, l’accord, comme le non-accord. Dans les deux cas, il faudra anticiper les conséquences pour la Principauté. »