Pierre Dartout : « L’accès à Monaco doit s’améliorer dans les années qui viennent »

Le Ministre d’Etat a abordé trois points essentiel, relatifs à la qualité de vie en Principauté : le logement, la mobilité et le développement du numérique.

Après une interruption liée à la pandémie de Covid-19, la cérémonie des vœux du Ministre d’Etat à la presse monégasque s’est tenue ce mercredi 18 janvier, au sein de sa résidence. En présence de ses Conseillers de Gouvernement-Ministres, Céline Caron-Dagioni, Jean Castellini, Isabelle Berro-Amadei, Patrice Cellario et Christophe Robino, Pierre Dartout a fait le point sur la qualité de vie en Principauté.

« Le Plan National Logement est bien respecté et les réalisations que l’on escompte dépasseront les objectifs en termes quantitatifs, a introduit le Ministre d’Etat. 280 millions d’euros seront mobilisés cette année. Nous devrons tenir compte de ces constructions, indispensables sur le plan social et économique, tout en s’assurant que ces travaux seront le mieux acceptés possible par la population. »

Un travail à mener en concertation avec la France

Pierre Dartout a également abordé le sujet de la mobilité, notamment pour les actifs qui rejoignent la Principauté depuis l’étranger : « notre stratégie distingue le court terme et le moyen terme. Les solutions à court terme satisferont beaucoup de gens, car la circulation sera plus fluide, mais elles pourront en gêner d’autres. Il y aura des choix à faire. L’accès à Monaco doit s’améliorer dans les années qui viennent, notamment par la réalisation de la trémie, en entrée de ville à l’ouest de la Principauté. C’est quelque chose d’important. Pour ce qui concerne les mesures à moyen et long terme, plusieurs possibilités sont ouvertes. Mais nous ne pouvons pas travailler sur ce sujet sans concertation avec les autorités françaises locales et nationales, c’est-à-dire le Ministère des Transports. »

Pierre Dartout a conclu ce volet avec l’accès au numérique en Principauté : « cette année sera importante, car il faut que ce soit l’année du passage du cuivre vers la fibre. 95% de la Principauté est aujourd’hui desservie par la fibre : il faut que tout le monde s’installe dans ce nouveau dispositif pour abandonner le cuivre progressivement. »