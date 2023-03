48e Critérium cycliste de Monaco : quels impacts sur vos déplacements ?

Le port Hercule accueille ce dimanche 19 mars le Critérium de Monaco. La célèbre course cycliste monégasque débutera à 9h avec les plus jeunes, alors que la course reine des Élites se tiendra à 15h30.

Pour l’occasion, la circulation sera légèrement bouleversée, alors qu’un village sera installé sur le quai Albert Ier. La circulation automobile en direction de l’avenue J.F. Kennedy sera fermée de 6h30 à 18h30.

En ce qui concerne les bus, toujours entre 6h30 et 18h30, la ligne n°1 de la CAM sera déviée vers l’avenue d’Ostende et les arrêts « Kennedy », « Auditorium Rainier III », « Portier », « Spélugues », « Citronniers » et « Place du Casino » ne seront pas desservis.

L’accès au parking « Louis Chiron » modifié

De la même manière, la prise en charge et la dépose des clients des bus Zou! 607 et 80, dans le sens Monaco/Menton et à l’arrêt « Princesse Antoinette », se fera dans la contre-allée du boulevard Albert Ier.

L’accès au parking « Louis Chiron » sera également modifié. Ce dernier sera ouvert de 9h50 à 9h55, de 11h à 11h10, de 12h30 à 13h50 et de 15h15 à 15h20. Ses abonnés seront déplacés. L’accès au parking « Quai Antoine Ier », lui, est maintenu sans restriction.

Enfin, pour les déplacements des plaisanciers, l’accès au parking réservé « Quai des États-Unis » ne sera possible que depuis le côté Chicane (sur contrôle du badge d’accès par des signaleurs du Critérium).