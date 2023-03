Élections communales : tout ce qu’il faut savoir pour aller voter

Les Monégasques sont appelés aux urnes dimanche 19 mars à l’Espace Léo Ferré.

L’Espace Léo Ferré sera le seul bureau de vote ouvert lors de ce rendez-vous démocratique. Les votants défileront ainsi en continu au 7 Terrasses de Fontvieille de 8 heures à 19 heures. Si vous êtes concernés, pensez à vous munir de votre carte d’identité ou passeport monégasque en cours de validité. À noter qu’aucune carte d’identité ne sera établie le jour des élections et que l’ancien modèle de la carte d’identité en cours de validité est valable pour voter.

Munissez-vous également de votre carte d’électeur. Elle est généralement envoyée par la Mairie à chaque électeur fin février. En cas de perte ou d’oubli de ce document, un duplicata pourra être remis sur place le jour du scrutin, au Bureau de la Nationalité.

Pour rappel, Georges Marsan brigue un sixième mandat à la Mairie de Monaco, et aucune opposition ne s’est officiellement constituée à ce jour.

Les Monégasques ne pouvant pas se déplacer peuvent établir une demande de vote par procuration en désignant leur mandataire. La Mairie précise que cette démarche peut désormais être effectuée en ligne pour les électeurs détenteurs de la nouvelle carte d’identité monégasque et ayant activé leur identité numérique, via le site de la Mairie ou le portail du Gouvernement.

La demande par la voie classique reste toujours possible. Le formulaire peut être retiré soit à la Mairie de Monaco soit téléchargé sur son site internet ou sur celui du Gouvernement Princier.

La Mairie devra recevoir la demande par courrier – et non par mail – au plus tard vendredi 10 mars, et la carte de procuration sera expédiée au plus tard le mardi 14 mars. Pas de panique en cas de non-réception de ce document : un duplicata pourra être édité sur place, le jour du scrutin, au Bureau de la Nationalité.

Si deuxième tour il y a, ce dernier aura lieu dimanche 26 mars.

Plus d’informations :