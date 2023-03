Un incendie s’est déclaré ce matin sur le boulevard du Jardin Exotique

Heureusement, aucune victime n’est à déplorer.

C’est aux alentours de 10h15 ce jeudi matin qu’un incendie s’est déclaré au premier étage du 8, boulevard du Jardin Exotique.

Selon le Commandant Vincent, du Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco, le sinistre serait d’origine électrique. Une fois sur place, les pompiers ont procédé à deux sauvetages, au moyen de la grande échelle. En revanche, l’appartement concerné par le départ de feu était vide au moment de l’intervention, la personne qui l’occupait ayant pu l’évacuer par ses propres moyens.

« On a traité cinq personnes au niveau du point de rassemblement des victimes, nous explique le Commandant Vincent. Nous avons vérifié si elles n’étaient pas intoxiquées par les fumées. »

Examinées par un médecin dépêché sur place, les personnes secourues n’ont pas eu besoin d’être hospitalisées.

Du côté matériel, en revanche, l’appartement n’est actuellement plus occupable, non seulement en raison des flammes, qui ont ravagé une partie de l’appartement, mais surtout à cause des fumées.

En tout, huit véhicules et 29 soldats du feu, ainsi qu’un véhicule médicalisé du CHPG, ont été mobilisés. Les secours ont quitté les lieux aux alentours de midi – la circulation a été coupée entretemps par souci de sécurité – et ont effectué une ronde en début d’après-midi, pour s’assurer que tout allait bien.