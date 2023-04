Betclic Elite : L’AS Monaco Basket remporte le choc face à Boulogne-Levallois

Les Monégasques se sont imposés (87-68) ce dimanche à Gaston-Médecin face à leur dauphin.

Impressionnants collectivement, les hommes de Sasa Obradovic n’ont pas tremblé pour s’offrir Boulogne-Levallois et conforter leur place de leader du championnat.

Dans le sillage d’Elie Okobo (21 points) et Matthew Strazel (16 points), les coéquipiers de Donatas Motiejunas (14 points) ont fait la différence après la mi-temps pour s’imposer tranquillement.

Les jeunes se sont distingués

« Nous avons mis une bonne énergie collective, une fois de plus. C’est une très bonne chose de l’emporter de cette façon, s’est félicité l’entraîneur monégasque. Nos jeunes joueurs comme Matthew (Strazel) et Yoan (Makoundou) répondent présents à chaque fois avec la manière dès que je fais appel à eux. Ce n’était pas une situation facile pour eux, mais match après match ils comprennent l’importance de leur rôle. C’est une bonne chose d’avoir pu reposer des mecs comme Alpha Diallo et Jaron Blossomgame. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, ce mardi (20h) sur le parquet de Gravelines Dunkerque.