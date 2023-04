Euroleague : L’AS Monaco Basket assure sa place dans le top 4

Grâce à leur succès face au Bayern Munich (84-81) vendredi soir, les Monégasques sont sûrs de terminer la saison régulière dans le top 4, synonyme d’avantage du terrain en play-offs.

Dans le sillage d’un grand Mike James (28 points à 9/16 au shoot dont 6/9 aux tirs longue distance), les hommes de Sasa Obradovic ont glané leur 21e victoire en Euroleague cette saison.

Un succès important qui leur permet d’aborder la suite de la compétition avec sérénité, puisque les Monégasques sont désormais assurés d’avoir l’avantage du terrain en play-offs. La confirmation d’un parcours étincelant en Euroleague jusqu’ici.

Avec un Mike James exemplaire

« J’ai retrouvé du rythme ce soir. Les gars m’ont dit d’être plus agressif et c’est ce que j’ai essayé de faire pour mener mon groupe à la victoire, a déclaré Mike James à l’issue du match. Beaucoup de choses se sont passées dans ma tête. Je me suis mis de la pression pour être bon. J’avais besoin de performer à nouveau pour l’équipe et pour moi-même. »

Ronny Turiaf : « L’AS Monaco Basket participe à porter haut le basket français en Europe »

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, ce dimanche (19h) face aux Metropolitans 92.