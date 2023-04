L’AS Monaco et le Musée océanographique ensemble pour sensibiliser à la protection des océans

Les deux institutions monégasques ont signé une convention de partenariat ce lundi matin. À cette occasion, les U18 de l’AS Monaco ont pu découvrir le Musée océanographique au cours d’une visite guidée.

C’est avec des étoiles plein les yeux que les futurs finalistes de la Coupe Gambardella ont découvert tout au long de la matinée les aquariums du Musée océanographique de Monaco.

Attentifs et curieux, les U18 de l’AS Monaco n’ont pas manqué une miette des explications qui leurs ont été adressées tout au long de la visite guidée.

C’est important, comme nos idoles le font, de transmettre ces valeurs, autour de la protection des océans, à ceux qui n’ont pas la chance de s’y rendre Malick Sylla, U18 de l’AS Monaco

« C’est une belle découverte, en dehors du football, nous a confié Malick Sylla, sourire aux lèvres. Nous avons appris beaucoup de choses que l’on ignorait sur les océans. J’espère que l’on aura la chance de revenir à l’avenir. C’est important, comme nos idoles le font, de transmettre ces valeurs, autour de la protection des océans, à ceux qui n’ont pas la chance de s’y rendre. »

Sensibiliser ensemble à la protection de l’océan et sa biodiversité

Un partenariat entre les deux entités, qui est né de la volonté de l’AS Monaco et du Musée océanographique de se rapprocher afin d’unir leurs forces pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l’Océan et sa biodiversité.

« Nous avons débuté ce partenariat avec la présence d’une vingtaine de nos jeunes joueurs de l’Academy, c’est super, s’est félicité Ben Lambrecht, directeur général de l’AS Monaco.

Avec « ÜNSEME », l’AS Monaco veut se rapprocher encore un peu plus de ses villes et clubs voisins

Faire découvrir les océans et leur importance à nos jeunes joueurs s’inscrit dans notre volonté de former les jeunes du club sûr mais aussi en dehors des terrains. Nous connaissons tous la passion du Prince Albert II pour les océans et le football. Monaco est tourné sur la Méditerranée, alors il était logique de s’associer entre nous. L’AS Monaco a un rôle à jouer et nous nous devons de montrer l’exemple. »

Robert Calcagno et Ben Lambrecht entourés des jeunes pousses de l’AS Monaco (Photo © Romain Boisaubert/Monaco-Tribune)

Depuis plus d’un siècle, l’action de l’Institut océanographique s’inscrit au cœur d’un engagement collectif des institutions de Monaco en faveur de l’océan.

Sous l’impulsion du Prince Albert II, l’Institut océanographique endosse un rôle de fédérateur et contribue à une mobilisation internationale qui rassemble décideurs politiques et économiques, leaders d’opinion et société civile.

« La prise de conscience de la préservation des océans passe par le grand public mais aussi les entreprises, dont l’AS Monaco fait partie, a confié Robert Calcagno, directeur général de l’Institut océanographique.

Kylian Mbappé n’a pas oublié le Musée océanographique

Avec l’AS Monaco, nous faisons coup double, car les jeunes joueurs du club sont amenés à devenir des modèles dans le futur. Si je vous dis qu’il faut protéger les océans, vous allez me dire que c’est mon rôle. Mais si c’est l’un de ses jeunes qui le dit, ce sont peut-être plus tard des milliers ou des millions de personnes qui vont les écouter. »

Kylian Mbappé ? Il a conscience de l’importance de la préservation des océans. Son passage à l’AS Monaco a certainement joué et j’en suis fier Robert Calcagno, directeur général de l’Institut océanographique

Il y a une dizaine de jours, un ancien illustre joueur formé à l’AS Monaco s’est d’ailleurs rendu sur place pour visiter les lieux, au bon souvenir de ses années passées sur le Rocher. Devinez qui ? Non, vous ne rêvez pas, il s’agit bien d’un certain Kylian Mbappé.

« Je l’ai accompagné, on a discuté, et je me suis aperçu qu’outre le formidable footballeur que je vois à la télévision ou au stade, il m’a donné l’impression d’être quelqu’un de bien, avec une grande sensibilité sur le sujet, nous a raconté le directeur général de l’Institut océanographique. Il a conscience de l’importance de la préservation des océans. Son passage à l’AS Monaco a certainement joué et j’en suis fier. »