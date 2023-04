Le port du masque n’est plus obligatoire dans les EHPAD

Le gouvernement poursuit son allègement des mesures sanitaires.

Jusqu’à cette nouvelle décision, le port du masque, couvrant la bouche et le nez, était « obligatoire pour les visiteurs, les consultants et les personnels dans les établissements de santé et les structures d’hébergement collectif pour personnes âgées. »

Cela provenait d’une décision ministérielle datant du 7 octobre 2022 qui vient d’être, en partie, modifiée par une nouvelle, publiée dans le Journal de Monaco du 31 mars.

Désormais, le masque ne sera plus obligatoire dans ces établissements mais le restera « dans les services d’hospitalisation conventionnelle. » Dans d’autres services, « l’obligation du port du masque peut être imposée ou levée par le chef de service. »

Le CHPG s’équipe d’un portail numérique

À cela s’ajoute que « cette obligation ne s’applique pas aux enfants de moins de cinq ans » et que « l’obligation de port du masque peut être imposée par le responsable dans les locaux d’exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de psychologue, d’ostéopathe, de la pharmacie et d’auxiliaire médical », déjà en place le 7 octobre 2022.