Le Prince Albert II remet les diplômes de secourisme de la Croix-Rouge Monégasque

Au total, plus de 3 000 personnes ont suivi une formation au sein de la CRM en 2022.

Le 4 avril dernier, au sein de la salle Kreizberg de l’Auditorium Rainier III, se tenait la cérémonie de remise des diplômes de secourisme de la Croix-Rouge Monégasque. Le Prince Albert II, Président de la CRM, et sa nièce Camille Gottlieb, Responsable de la Section Jeunesse et de l’ensemble du Conseil d’Administration, étaient sur scène pour remettre les diplômes.

Le Souverain a par ailleurs profité de ce grand moment pour partager une heureuse nouvelle : celle de la naissance de la fille de Louis Ducruet et de son épouse Marie.

Parmi les récipiendaires présents, l’on retrouvait notamment des personnels de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, de la Mairie de Monaco et de la Sûreté Publique, mais également les élèves de l’école de Police, les scolaires des établissements de la Principauté, ou encore des bénévoles d’associations et des employés du secteur privé.

Au total, 3 880 personnes ont suivi une formation au sein de la Croix-Rouge Monégasque en 2022. Ces personnes ont ainsi pu recevoir différentes certifications, telles que la Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), le Brevet Européen des Premiers Secours, l’Initiation aux gestes de 1er Secours, les Premiers Secours en équipe de niveaux 1 et 2 ou encore le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. Les équipiers déjà diplômés dans ces catégories, qui ont suivi une formation continue pour leur permettre de se maintenir à niveau, ont également été distingués.

Si vous souhaitez vous former pour peut-être sauver des vies, sachez que les formations de la CRM sont gratuites et accessibles à tous. Vous pouvez contacter directement la Croix-Rouge Monégasque pour bénéficier d’une formation. A noter que l’association fait face à une demande croissante ; elle rappelle donc que tout don permettant de soutenir financièrement la mise en place de cette action est le bienvenu, une formation coûtant entre 130 et 150 euros à la CRM.