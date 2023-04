Pour la première fois, Monaco va accueillir une « Journée du Cœur »

Le but : sensibiliser aux maladies cardio-vasculaires dont souffrent les femmes.

A votre agenda ! Le mardi 25 avril prochain, à partir de 10 heures, le Théâtre Princesse Grace accueillera la toute première « Journée du Cœur » de Monaco. Une initiative de l’association Femmes Leaders Mondiales Monaco, présidée par Chantal Ravera, pour davantage sensibiliser aux maladies cardio-vasculaires dont souffrent les femmes.

A cette occasion, des spécialistes seront présents, à commencer par Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, ainsi que le Docteur Armand Eker, chirurgien cardiaque et directeur médical du Centre Cardio-Thoracique. Le Docteur Athul Pathak, chef du service de cardiologie du CHPG et le Professeur Patrick Rossignol, chef du service des Spécialités médicales de l’hôpital, interviendront également dans la matinée.

L’association Femmes Leaders Mondiales Monaco : leur combat pour l’égalité

L’après-midi, le Professeur Martine Gilard, cardiologue interventionnel du CHU de Brest et ancienne présidente de la Société Française de Cardiologie, donnera une conférence. La journée s’achèvera par un atelier sur le dépistage de l’hypertension artérielle et une intervention du Professeur Ramzi Ashoush de l’université Saint Joseph de Beyrouth, sur les particularités de la chirurgie du cœur des femmes.

Une journée qui s’inscrit pleinement dans les missions de l’association créée en 2010 et dont la Princesse Stéphanie assure la Présidence d’Honneur : prévenir à travers différentes actions les maladies cardio-vasculaires chez la femme.

Infos pratiques :