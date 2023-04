Yvan Cassar, parrain historique du concert « Pouce la vie » pour la Fondation Flavien

Dans ce podcast de Radio Monaco, le célèbre pianiste se confie sur son rôle au sein de l’association.

Pianiste, compositeur, chef d’orchestre mais surtout parrain historique du concert caritatif organisé par la Fondation Flavien « Pouce la vie » dont la 5ème édition aura lieu à l’Auditorium Rainier III ce mercredi 26 avril 2023, Yvan Cassar s’est livré au micro de Radio Monaco.

« La vie c’est souvent des rencontres », témoigne l’artiste, en se remémorant ses débuts avec l’association monégasque qui lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares.

Sur scène cette année, Yvan Cassar accompagne le groupe Call me Winston et s’entoure chaque année de nouveaux artistes. Cette fois, c’est le musicien, chroniqueur et humoriste Alex Jaffray et la violoncelliste Julie Sevilla-Fraysse de l’opéra national de Paris qui ont répondu présent.

