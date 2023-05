Le 62ème Festival de la Télévision de Monte-Carlo dévoile sa programmation et ses invités

L’événement incontournable de l’industrie télévisuelle aura lieu du 16 au 20 juin 2023 à Monaco.

Laurent Puons, président-directeur général de l’événement et Cécile Menoni, directrice exécutive, ont annoncé jeudi 4 mai dernier le programme de la prochaine édition de ce festival créé en 1961 par le Prince Rainier III.

La cérémonie d’ouverture se tiendra au Grimaldi Forum le vendredi 16 juin à 19 heures, en présence des producteurs et réalisateurs Harlan Coben et Allen MacDonald, et des acteurs Jaden Michael et Constance Zimmer. Cette première sera marquée par la projection en avant-première mondiale de Shelter, une série Amazon Prime Video.

La Nymphe d’Honneur pour Howard Gordon

Lors de la cérémonie de clôture le mardi 20 juin, la Nymphe d’Honneur, soit la plus haute distinction du festival sera décernée à un professionnel de renom pour sa contribution extraordinaire à l’industrie du divertissement. Il s’agit du célèbre producteur et scénariste hollywoodien Howard Gordon. À noter que cette dernière cérémonie sera présentée par Ricky Whittle, vedette de la série American Gods, en compagnie de la vidéaste et influenceuse Lena Situations.

Concernant le jury, John Goodman, lauréat d’un Golden Globe et d’un Emmy Award sera le Président du Jury Fiction de la compétition des Nymphes d’Or 2023, aux côtés notamment de Camilla Rydbacken, tandis que le documentariste Tom Jennings, prendra la Présidence du Jury actualités et Documentaires.

18 programmes en compétition

La Sélection Officielle 2023 de la Compétition des Nymphes d’Or qui récompense le meilleur de la production télévisuelle internationale est composée de 18 programmes issus de 12 pays. Ces derniers sont répartis dans la Catégorie Fiction, la Catégorie Documentaires & Actualités, et incluent trois avant-premières mondiales, sept internationales et deux inédits français.

Pour la 2ème année consécutive, le Prix du Public en partenariat avec BetaSeries, sera remis lors de la cérémonie des Nymphes d’Or.

Des événements pour les fans

En plus d’intégrer gratuitement la fan zone et participer aux cérémonies d’ouverture et de clôture, ceux qui le souhaitent pourront assister aux événements suivants :

Une exposition exceptionnelle de photos historiques du Festival de Monte-Carlo jalonnera le tapis rouge commémorant le Centenaire de la naissance du Prince Rainier IIII créateur de l’événement en 1961.

Chaque programme nommé dans la Catégorie Fiction et le lauréat du Prix Spécial Prince Rainier III seront diffusés lors de projections publiques au Grimaldi Forum.

seront diffusés lors de projections publiques au Grimaldi Forum. Des projections hors compétition sont également prévues en avant-première internationale pour Everyone is doing great ou européenne pour Buddy Games 2, et en exclusivité le prime de la quotidienne sur M6, En Famille.

Des sessions de selfies avec les talents de la série Ici tout commence, des séances de dédicaces avec les casts des Productions Wolf, ou encore avec les vedettes du feuilleton Les Feux de l’Amour, des conférences publiques « Behind The Scenes » pour divulguer les secrets de tournages des séries et émissions à succès Lycée Toulouse Lautrec, Un si grand soleil, Danse avec les stars, Léo Matteï, brigade des mineurs, Le Seigneur des Anneaux : les anneaux de pouvoir, diffusé sur Amazon Prime Video…

L’événement tant attendu des 50 ans du feuilleton Les Feux de l’Amour fera l’objet d’une rencontre avec les fans et d’une soirée Spécial Anniversaire.

Enfin, le partenaire officiel du Festival, SLA Paris organisera une nouvelle fois une animation maquillage pour les festivaliers.

Du 17 au 19 juin, une série de conférences sera également proposée aux professionnels.