À Monaco, les vitrines des magasins devront être éteintes la nuit

Des mesures similaires avaient été temporairement adoptées pendant l’hiver dernier.

Depuis ce 21 juillet, deux nouveaux arrêtés entrent en vigueur à propos de l’éclairage public et privé, ainsi que de l’usage de la climatisation. Jusqu’au 30 octobre 2023.

« Les façades, vitrines, devantures et enseignes lumineuses des commerces, locaux et espaces professionnels, doivent désormais être éteintes de minuit à 5h, à moins qu’ils soient ouverts ou en activité durant ces horaires. Cette extinction concerne également l’éclairage intérieur des locaux, y compris celui produit par tout écran ou motif lumineux », indique le Gouvernement Princier. À cela s’ajoutent les bâtiments et espaces publics où l’éclairage sera arrêté de 23h à 5h.

Les détecteurs de monoxyde de carbone deviennent obligatoires à Monaco

« L’usage de la climatisation dans les locaux et établissements publics est réglementé et fixé à 25° avec une amplitude de 1° tolérée – sauf exception liée aux spécificités de certains établissements », poursuit le Gouvernement qui incite les établissements « non spécifiquement visés par ce dispositif » à imiter des plans de maîtrise de consommations énergétiques.