Les détecteurs de monoxyde de carbone deviennent obligatoires à Monaco

Cette mesure vise à permettre la détection précoce de ce gaz toxique inodore et incolore pouvant causer de graves intoxications - DR

L’obligation concerne les logements raccordés au réseau de distribution de gaz combustible.

Nouvelle mesure du Gouvernement Princier. Depuis le 22 juillet dernier, et dans un souci de sécurité des occupants, les logements raccordés au réseau de distribution de gaz combustible doivent obligatoirement être équipés de détecteurs de monoxyde de carbone.

Les détecteurs en question doivent être en mesure de diffuser une alarme sonore locale, afin de prévenir les occupants d’une élévation anormale du taux de monoxyde de carbone. Pour rappel, ce gaz toxique inodore et incolore peut provoquer de graves intoxications. Aussi, l’alarme peut être complétée par la diffusion simultanée de l’information sur un ou plusieurs appareils connectés, tels que les smartphones ou tablettes.

Pour être parfaitement efficace, l’installation du détecteur doit respecter plusieurs conditions :

Le détecteur doit être placé dans la même pièce que la source de gaz

Il doit être placé à une distance de un à trois mètres par rapport à l’appareil à combustible

S’il est placé sur le mur : il doit être plus haut que les portes et fenêtres, à une distance de 15 cm au moins par rapport au plafond

: il doit être S’il est placé au plafond : il doit être éloigné de tout obstacle

Alerte orange canicule : comment protéger nos aînés ?

Vous pouvez effectuer quelques gestes simples au quotidien pour réduire les risques : aérer votre logement chaque jour et veiller au bon entretien annuel des chaudières, chauffages et équipements raccordés au réseau de distribution de gaz combustible.

Le Gouvernement Princier rappelle que, de façon générale, les préconisations d’installation et d’utilisation du fabricant doivent être respectées. En cas de doute, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel.

Pour plus d’informations sur les précautions à prendre et les gestes de secours en cas d’intoxication, vous pouvez consulter la fiche « Intoxications par monoxyde de carbone (CO) » sur le site internet de MonServicePublic.