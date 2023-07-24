В Монако стали обязательными датчики угарного газа

Цель данной меры — обеспечить своевременное обнаружение этого ядовитого газа без цвета и запаха, который может вызвать серьезное отравление или даже смерть - Все права защищены

Данное обязательство распространяется на дома, подключенные к газораспределительной сети.

Новая мера Правительства Монако. В интересах безопасности жильцов с 22 июля в домах, подключенных к газораспределительной сети, в обязательном порядке должны быть установлены детекторы угарного газа.

Эти датчики должны подавать звуковой сигнал, предупреждающий жильцов о повышенной концентрации угарного газа. Этот ядовитый газ без запаха и цвета может вызвать серьезное отравление или привести к летальному исходу. Сигнал тревоги может быть также дополнен одновременной передачей информации на одно или несколько подключенных устройств, например, смартфоны или планшеты.

Для максимальной эффективности этой системы её установка должна соответствовать ряду критериев:

Детектор должен быть размещен в том же помещении, что и источник газа

Он должен быть расположен на расстоянии от одного до трех метров от источника угарного газа.

При настенном монтаже: он должен находиться выше любых дверей и окон и на расстоянии не менее 15 см от потолка

монтаже: он должен находиться Если он установлен на потолке, то должен находиться вдали от любых помех.

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Есть несколько рутинных действий, которые помогут снизить возможные риски: ежедневно проветривайте свой дом и следите за тем, чтобы все котлы, обогреватели и оборудование, подключенное к газовой сети, проходили ежегодное техническое обслуживание.

Правительство Монако напоминает, что, как правило, следует придерживаться рекомендаций производителя по установке и использованию. Если есть сомнения, лучше обратиться к профессионалу.

Для получения дополнительной информации о мерах предосторожности и первой помощи в случае отравления ознакомьтесь с брошюрой «Отравление угарным газом (CO)» на сайте MonServicePublic.