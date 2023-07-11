Озоновое загрязнение воздуха: информация от правительства

Сегодня может быть достигнут порог озонового загрязнения воздуха 180 мкг/м3. © Княжеское правительство

Согласно данным по качеству воздуха, измеренным Дирекцией по окружающей среде, порог озонового загрязнения – 180 мкг/м3 – сегодня может быть достигнут.

Загрязнение озоном возникает в результате воздействия солнечных лучей на некоторые автомобильные и промышленные загрязнители. Сильная жара и слабый ветер усиливают это загрязнение, т.к. препятствуют рассеиванию выброшенных загрязнителей. Чтобы сократить выбросы загрязнителей в атмосферу, княжеское правительство дает некоторые рекомендации:

Санитарные рекомендации

Для уязвимого населения (беременных женщин, младенцев и маленьких детей, лиц старше 65 лет, лиц, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями, сердечной или дыхательной недостаточностью, астматиков) и чувствительного населения (лиц, считающих себя чувствительными во время пиков загрязнения и/или лиц, у которых во время пиков загрязнения возникают или усиливаются симптомы):

Ограничить интенсивную физическую нагрузку или спортивную деятельность на открытом воздухе. В помещениях эту деятельность можно продолжать;

Ограничить выходы на улицу в самое жаркие время дня:

Отдавать предпочтение коротким выходам на улицу с минимальными усилиями;

В случае затруднений дыхания или работы сердца (например, одышки, хрипа, учащенного сердцебиения) обращаться к фармацевту или ко врачу.

Рекомендации пользователям дорог:

Для коротких маршрутов выбирать не загрязняющие способы передвижения;

Для частных и профессиональных передвижений ограничить использование автомобилей, пользоваться общественным транспортом и групповыми поездками;

В часы-пик избегать передвижений по большим дорогам и рядом с ними;

Прочие рекомендации:

Откладывать уборку и чистку, требующие использование растворителей, краски, лака и пр.

В Монако ведется непрерывное наблюдение за качеством воздуха. Пять измерительных станций расположены на улице Гримальди, на бульваре Шарля III, на площади Мулен и в Фонвьей на набережной Антуана I. Загрязнители воздуха, такие как закись азота, сернистый ангидрид, моноксид карбона, пыль и озон измеряются непрерывно.