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Коротко

Озоновое загрязнение воздуха: информация от правительства

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 11 июля 2023
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Сегодня может быть достигнут порог озонового загрязнения воздуха 180 мкг/м3. © Княжеское правительство
Автор: Paul Charoy
- 11 июля 2023

Согласно данным по качеству воздуха, измеренным Дирекцией по окружающей среде, порог озонового загрязнения – 180 мкг/м3 – сегодня может быть достигнут.

Загрязнение озоном возникает в результате воздействия солнечных лучей на некоторые автомобильные и промышленные загрязнители. Сильная жара и слабый ветер усиливают это загрязнение, т.к. препятствуют рассеиванию выброшенных загрязнителей. Чтобы сократить выбросы загрязнителей в атмосферу, княжеское правительство дает некоторые рекомендации:

Санитарные рекомендации

Для уязвимого населения (беременных женщин, младенцев и маленьких детей, лиц старше 65 лет, лиц, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями, сердечной или дыхательной недостаточностью, астматиков) и чувствительного населения (лиц, считающих себя чувствительными во время пиков загрязнения и/или лиц, у которых во время пиков загрязнения возникают или усиливаются симптомы):

  • Ограничить интенсивную физическую нагрузку или спортивную деятельность на открытом воздухе. В помещениях эту деятельность можно продолжать;
  • Ограничить выходы на улицу в самое жаркие время дня:
  • Отдавать предпочтение коротким выходам на улицу с минимальными усилиями;
  • В случае затруднений дыхания или работы сердца (например, одышки, хрипа, учащенного сердцебиения) обращаться к фармацевту или ко врачу.

Рекомендации пользователям дорог:

  • Для коротких маршрутов выбирать не загрязняющие способы передвижения;
  • Для частных и профессиональных передвижений ограничить использование автомобилей, пользоваться общественным транспортом и групповыми поездками;
  • В часы-пик избегать передвижений по большим дорогам и рядом с ними;

Прочие рекомендации:

  • Откладывать уборку и чистку, требующие использование растворителей, краски, лака и пр.

В Монако ведется непрерывное наблюдение за качеством воздуха. Пять измерительных станций расположены на улице Гримальди, на бульваре Шарля III, на площади Мулен и в Фонвьей на набережной Антуана I. Загрязнители воздуха, такие как закись азота, сернистый ангидрид, моноксид карбона, пыль и озон измеряются непрерывно.