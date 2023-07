Alerte orange canicule : comment protéger nos aînés ?

Dernier département de France a être placé en alerte orange, les Alpes-Maritimes sont toujours touchées par de fortes chaleurs.

Les séniors sont plus sensibles aux épisodes caniculaires, c’est pourquoi, Alexandre Bordero, Directeur de l’Action Sanitaire au CHPG, a souhaité faire quelques piqûres de rappel sur Monaco Info : « les personnes âgées sont plus fragiles et ont tendance à moins se nourrir et à moins s’hydrater, ce qui est une erreur car en cas de fortes chaleurs, il faut surtout penser à boire et à manger ».

Le risque principal, explique le spécialise, est la déshydratation. Elle se matérialise par de la fatigue ou des maux de tête, et peut conduire à des malaises voire à des hospitalisations. Pour éviter une telle situation, il est important que le lien social soit maintenu avec tous les aînés et qu’ils soient sensibilisés aux bons gestes à adopter lors de ces périodes. Boire au minimum un litre à un litre et demi d’eau par jour, rester au frais surtout aux heures les plus chaudes de la journée, utiliser des vaporisateurs pour s’hydrater le visage, baisser les volets et provoquer des courants d’air lorsque cela est possible, par exemple.

Les institutions mobilisées

Des messages que les institutions monégasques relayent elles aussi tout au long de la période estivale. Comme l’a rappelé son Directeur sur la chaîne monégasque, la Direction de l’Action Sanitaire envoie notamment en juin des fiches réflexes à tous les organismes en lien avec les personnes âgées pour rappeler les bonnes pratiques en cas de fortes chaleurs. Le personnel des maisons de retraites et de la Mairie de Monaco, en contact avec nos aînés, joue également un rôle essentiel.

Pour conclure, Alexandre Bordero a indiqué qu’un système de SMS serait prochainement mis en place afin de prévenir d’un épisode caniculaire et rappeler les bons comportements à avoir, comme c’est le cas actuellement en cas d’intempéries.