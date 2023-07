Avec ses jeunes, l’AS Monaco débute sa préparation par un nul face à l’Union Saint-Gilloise

L'AS Monaco et l'Union l'Union Saint-Gilloise se sont quittés dos à dos (Photo © AS Monaco)

Pour la première d’Adi Hütter sur le banc, les Monégasques ont décroché le nul (1-1) dimanche face au troisième du dernier championnat belge.

Le match : 1-1

Alignés en 4-2-3-1 pour la première composition d’équipe dessinée par Adi Hütter, les Monégasques ont réalisé un premier quart d’heure de haut vol, avant de baisser un peu de rythme au fil de cette première rencontre de préparation.

Et c’est l’Union Saint-Gilloise qui en a profité en ouvrant le score juste avant la pause par l’intermédiaire de Victor Boniface (0-1, 42′).

Adi Hütter-Thiago Scuro, nouveau duo gagnant de l’AS Monaco ?

Au retour des vestiaires, avec un onze entièrement remanié, les hommes d’Adi Hütter sont parvenus à recoller au score grâce à Gelson Martins (1-1, 74′), avant une fin de match animée où les deux équipes ont poussé pour l’emporter.

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco, samedi prochain avec un déplacement sur la pelouse du Cercles Bruges.

La phrase : « Impressionné par les 10-15 premières minutes »

Adi Hütter : « On a essayé de mettre en place ce que l’on avait travaillé cette semaine. J’ai été impressionné par les 10-15 premières minutes. On a récupéré beaucoup de ballons et nous avons eu des occasions de marquer. Nous avons fait des erreurs également, mais c’est normal, c’est le premier match de la saison après deux sessions d’entraînement. Je suis globalement satisfait de ce que mes joueurs ont montré. »

Les compositions : Avec Majecki dans les cages

Première période : Majecki – Aguilar , Valme, Okou, Cartillier – Magassa, Coulibaly – Akliouche, Minamino, Golovin – Ben Yedder ©

Deuxième période : Lienard – Babaï, Marcelin, Matsima, C. Henrique © – Gelson Martins, Benama, Lemarechal, Efekele – Volland, Boadu