L’AS Monaco dévoile un maillot third en collaboration avec l’Institut océanographique de Monaco

La traditionnelle Diagonale toujours bien présente sur le maillot third (Photo © AS Monaco)

L’AS Monaco et Kappa ont présenté leur nouvelle tenue third, baptisée OCEANO et dédiée au monde marin.

Le club de la Principauté et la marque italienne ont révélé mercredi après-midi au Musée océanographique de Monaco le troisième maillot que porteront les Monégasques cette saison en Ligue 1.

Baptisée OCEANO, cette tunique blanche et bleue inédite se distingue par un jeu de dégradés de couleurs : le bleu de la mer Méditerranée et le blanc du rivage azuréen.

Sensibiliser au monde marin et la protection de la biodiversité

Un blanc qui rappelle la couleur de la pierre du Musée océanographique de Monaco, alors que l’iconique Diagonale du club est subtilement intégrée sur le maillot.

Une manière pour l’AS Monaco de rappeler son ancrage méditerranéen, mais aussi de contribuer à la sensibilisation sur la fragilité du monde marin et la protection de sa biodiversité.

Dans la continuité du partenariat noué avec l’Institut océanographique le 17 avril dernier, Kappa et l’AS Monaco s’engagent à lui reverser 5€ sur chaque maillot vendu.

Le nouveau maillot third rend hommage à la Méditerranée (Photo © AS Monaco)

Un maillot inédit bleu et blanc (Photo © AS Monaco)

L’écume de la mer est visible sur le maillot (Photo © AS Monaco)