L’AS Monaco s’associe au programme de transformation numérique « Extended Monaco »

L’AS Monaco et la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique ont d’annoncé leur collaboration (Photo © AS Monaco)

L’AS Monaco et la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique ont annoncé la signature de leur collaboration à travers le programme « Extended Monaco ».

A travers ce partenariat, l’AS Monaco et la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique (DITN) souhaitent encourager les supporters du club du Rocher à utiliser les nouveaux outils numériques, promouvoir l’innovation en Principauté et contribuer au rayonnement et à l’attractivité de Monaco.

L’objectif est de faire de la Principauté un leader européen du numérique en associant leur expertise et leur notoriété.

« Nous nous réjouissons de lancer ce partenariat avec l’AS Monaco, un club riche en histoire et en exploits, qui a permis et continue de faire rayonner la Principauté en dehors de nos frontières, a confié Frédéric Genta, Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition numérique, dans un communiqué.

C’est une première pierre d’une longue et productive collaboration autour de thématiques incontournables qui nous lient comme l’expérience utilisateur, l’innovation technologique ou l’attractivité de notre territoire. »

Un abonnement 100% digital avec Monapass

La billetterie de l’AS Monaco sera ainsi prochainement intégrée dans l’application de billettique MONAPASS. Les supporters monégasques auront la possibilité d’opter pour un abonnement 100% digital pour la saison 2023-24.

Le club et la DITN lanceront également les « Attractivity Challenges », un concours ouvert aux jeunes entreprises développant des applications dans le domaine du sport ou du stade connecté.

Des contenus relatifs aux événements de l’AS Monaco seront également relayés sur l’application « Your Monaco », une application mobile qui relaie les informations pratiques de Monaco.

Enfin, la DITN mettra à disposition de l’AS Monaco son réseau de bornes tactiles disposées aux abris-voyageurs afin de promouvoir ses matchs disputés à domicile et divers événements de la vie du Club.

« Extended Monaco » est déjà essentiel à Monaco

« La Principauté de Monaco est à l’avant-garde sur le terrain du numérique, où elle nourrit, comme l’AS Monaco, de grandes ambitions, a déclaré Ben Lambrecht, Directeur Général de l’AS Monaco.

Il est naturel de nous rapprocher de la Direction Interministérielle chargée de la Transition Numérique afin d’unir nos forces pour promouvoir l’innovation en Principauté et proposer à nos supporters de nouveaux outils pour vivre leur passion pour le Club. »

Piloté par la DITN du Gouvernement Princier, le programme « Extended Monaco », lancé en avril 2019 par le Prince Albert II, est devenu essentiel pour la transformation numérique du territoire monégasque.

En quatre ans, l’innovation et le numérique ont fait de grandes avancées en Principauté et offrent aujourd’hui à l’ensemble de la population et des travailleurs un numérique souverain, sécurisé, inclusif et écoresponsable.