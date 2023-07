Monaco inaugure la Maison du numérique pour aider les personnes en difficulté

Elle est accessible gratuitement au grand public depuis ce samedi 8 juillet 2023.

Rendre le numérique accessible à tous, voilà l’objectif de cette « Maison du numérique » inaugurée en grande pompe aux Jardins d’Apolline vendredi 7 juillet dernier par le Prince Albert II et plusieurs personnalités économiques et politiques de la Principauté, dont le Ministre d’État. « Monaco est et doit rester un territoire attractif, et pour cela, il faut éviter à tout prix la fracture numérique », a déclaré Pierre Dartout en discours d’ouverture. Si les services en ligne existent à Monaco, encore faut-il savoir les utiliser et la Maison du numérique permettra de donner à chaque Monégasque, résident ou salarié, les clés nécessaires, et cela quel que soit leur âge.

Deux conseillers à disposition

Porté par le Gouvernement Princier, Monaco Telecom et la Mairie de Monaco dans le cadre du programme de transformation numérique de la Principauté, Extended Monaco, ce nouvel espace situé au cœur des Jardins d’Apolline propose un accompagnement de proximité sur le numérique.

Concrètement, deux conseillers seront présents en permanence dans ce joli local soigneusement pensé pour être adapté au gré des besoins. Bornes interactives, smartphones, tablettes, ordinateurs… La Maison du numérique est entièrement équipée. Un coin « salon » avec télévision a même été reproduit, afin d’y exposer les trois boxes disponibles à Monaco et en expliquer les fonctionnalités. « Les personnes âgées notamment, ont des difficultés à utiliser les nouvelles télécommandes de l’Apple TV car elles sont entièrement tactiles », a remarqué le responsable de la Maison du numérique, Anthony Boccone.

Au-delà d’une aide à l’usage en accès libre, la Maison du numérique propose, sur réservation, des ateliers organisés en petits groupes pour offrir aux participants l’occasion d’approfondir de manière ludique et pratique leurs connaissances sur des sujets divers. Des conférences thématiques y seront également organisées et des experts partageront leur expérience de manière pédagogique et didactique pour informer et sensibiliser le public aux dernières tendances et avancées dans le domaine du numérique à Monaco. Comme l’a indiqué Frédéric Genta, Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique, il s’agit de « former sur les technologies à venir, mais aussi sur les futures. »

« Un lieu de référence »

Marjorie Crovetto l’a souligné : de nombreuses initiatives pour démocratiser le numérique étaient déjà mises en place à Monaco, et notamment à la Médiathèque de Monaco, mais il manquait un lieu de référence. La 2ème Adjointe au Maire en est convaincue : cet espace de proximité permettra de faciliter le quotidien de tous ceux qui font vivre la Principauté.

En effet, « 85% des appels au service client de Monaco Télécom concerne des demandes d’aide à l’usage », a confirmé le Directeur Général de l’opérateur, Martin Peronnet. «En tant qu’acteur des télécommunications, notre responsabilité va au-delà de la simple connectivité. Avec l’ouverture de la Maison du numérique, nous avons pour mission d’accompagner les individus dans cette transition, en leur fournissant les outils, les connaissances et la confiance nécessaires pour prospérer dans cette nouvelle ère technologique », a conclu Martin Peronnet.

Plus d’infos…