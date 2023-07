Le Monaco Collectif Humanitaire a fêté ses 15 ans avec leur ambassadeur Olivier Giroud

Le footballeur professionnel est allé à la rencontre de quatre enfants opérés récemment au Centre Cardiothoracique de Monaco.

Ce 13 juillet, le Monaco Collectif Humanitaire (MCH) célébrait ses 15 ans d’existence, en présence de leur ambassadeur de coeur depuis 9 ans Olivier Giroud et de plusieurs représentants des institutions monégasques. Depuis sa création, le MCH, qui compte 16 ONG monégasques et 3 associations françaises partenaires, a permis l’opération de 515 enfants, majoritairement issus d’Afrique subsaharienne.

Pour célébrer ces 15 ans d’existence, © Direction de la Communication / Manuel Vitali

L’occasion pour le champion du monde de football de rencontrer les familles d’accueil, le personnel soignant ainsi que la Croix-Rouge Monégasque et l’association Rencontres Africaines en charge d’organiser l’accueil des enfants lors de leur séjour à Monaco. En parallèle, quatre enfants récemment opérés du coeur ont pu rencontrer l’ambassadeur. Sur Monaco info, ce dernier se réjouit de « faire partie de cette superbe chaîne de solidarité ». « Être l’ambassadeur de coeur, c’est une fierté et un honneur (…) C’est surtout prendre le temps d’aller voir les enfants ». « Je reste avec vous ! », a-t-il conclut sur sa page Facebook.

Olivier Giroud et Yakuba Ouattara, capitaine de la Roca Team. © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Autre temps fort de cette journée, deux associations membres du MCH, Children & Future et Monaco Aide et Présence (MAP), ont procédé à une remise de chèques, respectivement de 50.000€ et de 20.000€, en faveur du Collectif. L’Association Children & Future, premier donateur du MCH, était accompagné de Yakuba Ouattara, basketteur capitaine de la Roca Team championne de France en titre et parrain de la No Finish Line Monaco.

Depuis sa création, le Monaco Collectif Humanitaire a permis l’opération de 515 enfants. © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Depuis 2019, le développement du partenariat avec la Chaîne de l’Espoir permet au MCH de déployer son action dans 4 pays africains (Mali, Madagascar, Sénégal, Burkina Faso) afin d’opérer directement les enfants dans leurs pays, lorsque les conditions le permettent. Pour les cas les plus graves et non-opérables directement sur place, un dispositif de prise en charge à Monaco au sein des centres de santé partenaires est maintenu.