À Monaco, participez à une collecte de dons pour un hôpital libanais

Ce jeudi, vendredi et samedi, le parvis de l’Église Saint-Charles accueillera une collecte de dons organisée par Rachel, une jeune libanaise résidente en Principauté.

C’est sur Instagram que Rachel Bourjeily annonce sa volonté de venir en aide à un hôpital psychiatrique libanais. « Il y a quelques mois, j’ai eu l’occasion de partir à la rencontre des Soeurs Franciscaines de La Croix qui dirigent l’Hôpital Psychiatrique de La Croix, le seul institut psychiatrique au Liban, qui accueille des personnes handicapées mentaux et physiques, sévères à modérés. J’ai pu rencontrer certains malades, et découvrir leurs conditions de prise en charge (…) L’hôpital manque terriblement de personnels, du matériel et d’argent ».

Il y a quelques mois, Rachel s’est rendue au sein de l’hôpital libanais. © Rachel Bourjeily

« Dans quelques jours, je retourne au Liban pour rendre visite à mes proches. J’ai donc décidé d’organiser une collecte de dons à Monaco, qui sera destinée aux Soeurs Franciscaines de La Croix et aux patients de l’hôpital. » Pour venir en aide à cet établissement touché par la crise économique que traverse le pays et qui accueille près de 750 patients, Rachel invite quiconque à venir donner sur le Parvis de l’Église Saint-Charles de 18h30 à 20h jeudi et vendredi et de 9h à 12h samedi. Médicaments, matériel médical, couches pour adultes, boîtes de conserves, lait en poudre ou encore des pots de confitures sont notamment nécessaires. Depuis plusieurs mois, l’hôpital n’est plus financé et les médicaments sont manquants ou inaccessibles.

Les listes précises sont à retrouver ci-dessous, dans la publication Instagram.