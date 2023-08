Alain Ducasse lance le premier Sommet de la Gastronomie durable à Monaco

L'objectif de ce Sommet est de proposer « une exploration globale de la chaîne alimentaire, depuis nos sols et nos mers jusqu’à nos assiettes » - DR

Un sommet en partenariat avec la Fondation Prince Albert II, soutenu par Moët Hennessy et la Société des Bains de Mer.

C’est une première en Principauté. Le chef triplement étoilé Alain Ducasse lance, le 21 septembre prochain, un Sommet de la Gastronomie durable, sous le Haut Patronage du Prince Albert II.

« Parce que l’alimentation produit un tiers des émissions de gaz à effet de serre, la gastronomie doit jouer un rôle crucial face aux perturbations écologiques et climatiques. Il est temps de changer notre façon de penser la nourriture et de la considérer comme un moyen de préserver la planète et ceux qui l’habitent », peut-on lire sur le site internet de l’événement.

Voilà pourquoi ce Sommet aura pour partenaire la Fondation Prince Albert II et pour soutiens la maison Moët Hennessy et la Société des Bains de Mer (SBM).

Seront d’ailleurs présents pour l’occasion Olivier Wenden, Vice-Président de la Fondation du Prince, Albert Manzone, Directeur général de la SBM et Sandrine Sommer, Directrice du développement durable chez Moët Hennessy.

Les nombreux invités et intervenants, dont le chef trois étoiles Mauro Colagreco, échangeront toute la journée autour de cinq thèmes précis :

Cultiver et pêcher à l’heure du dérèglement climatique

Cuisiner aux sources du goût

S’engager pour des initiatives responsables

Restaurer l’éducation alimentaire

Quel futur pour la gastronomie ?

« La parole sera donnée aux acteurs du changement : scientifiques, producteurs, chefs engagés, écoles, futurs chefs et jeunes leaders de la transition écologique partageront leurs expériences et solutions innovantes », précisent encore les organisateurs.

L’événement, qui débutera à 9 heures, sera retransmis en direct sur son site internet. Vous pourrez d’ailleurs y retrouver le programme détaillé.