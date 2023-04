Albert Manzone devient Directeur Général de la Société des Bains de Mer

Ce Monégasque de 59 ans a participé au succès de marques d’envergures, telles que PepsiCo, Davidoff ou encore Novartis.

Nouvelle annonce au sein du groupe Monte-Carlo SBM : le Président-Délégué Stéphane Valeri a nommé Albert Manzone au poste de Directeur Général.

La prise de poste d’Albert Manzone est prévue pour le 12 avril prochain. Âgé de 59 ans, ce Monégasque a dirigé des entreprises de dimension internationale dans différents domaines.

Selon la SBM, Albert Manzone est un spécialiste de l’organisation opérationnelle et des stratégies de croissance. Titulaire d’un MBA à l’Université de Northwestern à Chicago et diplômé de Business International à la Sorbonne de Paris, il a participé au succès de marques d’envergures, telles que PepsiCo, Davidoff ou Novartis.

En tant que Directeur Général de la SBM, Albert Manzone aura, sous l’autorité de Stéphane Valeri, la responsabilité de toutes les fonctions opérationnelles de l’entreprise, avec notamment les Exploitations (Jeux, Hôtellerie, Restauration, Thermes Marins et Entertainment), les Finances, le Marketing et le Digital, l’Informatique et les Ressources Humaines.

Cette nomination s’inscrit pleinement dans la stratégie de réorganisation du groupe. En mars dernier, Virginie Cotta a été désignée Secrétaire Générale de la SBM aux côtés du Président-Délégué. Un mois plus tôt, nous apprenions également que Fabrice Larue rejoignait le Conseil d’Administration du groupe.

En parallèle, l’actuel Directeur des Opérations, Pascal Camia, se voit confier le poste stratégique de Directeur du Développement International, en lien direct avec Stéphane Valeri. A noter que, pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, les quatre dirigeants les plus importants – le Président-Délégué, le Directeur Général, la Secrétaire Générale et le Directeur du Développement International – sont de nationalité monégasque.

D’autres nominations devraient être annoncées prochainement. Le groupe doit notamment compter parmi ses prochaines arrivées celles des futurs Directeur Financier, Directeur Marketing et Directeur Informatique, en provenance de grandes entreprises internationales.