Fabrice Larue rejoint la Société des Bains de Mer

Fort de 40 ans d’expérience, notamment dans le secteur médiatique, il rejoint le Conseil d’Administration du groupe, en qualité d’Administrateur.

Depuis la nomination de Stéphane Valeri au poste de Président Délégué de la Société des Bains de Mer (SBM) en janvier dernier, le groupe connaît une « réorganisation de la gouvernance de la société pour la mettre en phase avec les nouveaux

objectifs de l’entreprise. »

C’est ainsi que, le 15 février dernier, Fabrice Larue a rejoint le Conseil d’Administration de la SBM, en tant qu’Administrateur.

© KenjiRYOKUJI

Officier de la Légion d’honneur depuis mars 2014, Fabrice Larue a travaillé pendant 40 ans dans le secteur des médias, de l’entertainment, des marques et des contenus. Après dix ans passés dans la presse et neuf dans la radio – notamment comme Directeur Général de Radio Nostalgie et Vice-Président Directeur Général de Génération Expertise Média – Fabrice Larue a dirigé la filiale média du groupe LVMH, une filiale spécialisée dans l’information économique et financière.

Egalement entrepreneur dans l’entertainment depuis plus de 22 ans, via sa société FLCP, Fabrice Larue a aussi créé Newen, aujourd’hui filiale de TF1, et a contribué à porter la création de marques françaises à l’international, telles que les séries à succès Braquo, Versailles ou encore Plus Belle la Vie.