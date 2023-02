Deux nouveaux prix internationaux pour le Casino de Monte-Carlo

Le Casino de Monte-Carlo a une nouvelle fois été récompensé à l’occasion du salon Ice London, rendez-vous international des professionnels du Jeu, qui s’est tenu à Londres du 6 au 9 février.

Deux prix ont été décrochés : le « Best Casino Operator », aux International Gaming Awards, et le « Best Casino Restaurant » pour le Train Bleu, aux European Casino Awards.

Le Casino de Monte-Carlo a également obtenu le renouvellement de la certification « Jeu Responsable » de l’European Casino Association. Cette certification compte 75 critères regroupés en huit catégories : sensibilisation et formation des employés, éducation des joueurs, politiques d’entrée, recherche et évaluation des risques dans la conception de jeux d’argent, entre autres. Récemment, le Ladies Poker Power s’est inscrit dans cette démarche.

« Je tiens à féliciter toutes les équipes du Casino de Monte-Carlo pour ces deux prix qui mettent une fois de plus en valeur l’excellence de notre savoir-faire et qui font rayonner notre destination à l’international. De même, le renouvellement de la certification « Jeu Responsable » permet de positionner toujours mieux nos Casinos, grâce aux valeurs qui font notre ADN au sein du Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer », a réagi Stéphane Valeri, Président Délégué de la SBM.