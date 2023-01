Le Casino de Monte-Carlo a accueilli son premier tournoi de poker féminin

À la clé, 10 000 euros qui seront reversés à Fight Aids Monaco.

Coupe de champagne à la main, Martine Elena se réjouit. « J’ai passé une après-midi extraordinaire en présence de vous

tous et je suis surtout très contente d’avoir contribué à l’action de l’association Fight Aids Monaco ».

Quelques minutes plus tôt, Martine faisait « tapis » face à sa dernière concurrente lors du Ladies Poker Power. Une double paire, un roi et un six, cela lui suffit pour remporter la manche et la première place du tournoi. En compagnie de Martine, 19 autres femmes influentes en Principauté ont joué le jeu du poker le temps d’un après-midi. En amont du tournoi, les participantes ont profité de deux séances d’entraînements, la plupart étant étrangères au poker.

Martine Elena offre ainsi 10 000 euros à l’association Fight Aids Monaco et remporte également un déjeuner au Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris Monaco. Pour la seconde finaliste, ce sera un déjeuner au Pavyllon Monte-Carlo Yannick Alléno et la troisième gagnante s’est vue offrir un repas au Grill de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo.

« C’est un concept que l’on a récupéré à Chicago, où Poker Power a 28 000 adhérentes, uniquement des femmes […] (le poker) cela demande des qualités, comme ont les businesswomen de Monaco, la stratégie, l’abnégation ou encore la patience » nous confie Rudy Tarditi, directeur des Casinos de Monaco. Poker Power est une entreprise fondée et dirigée par des femmes, pour des femmes. À mi-chemin entre la plateforme d’enseignement et le coaching, l’objectif de cette société est d’apprendre aux femmes à jouer au poker et, en parallèle, de mieux réussir au quotidien, professionnellement et personnellement.