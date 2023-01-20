В Казино Монте-Карло прошел первый турнир по покеру среди женщин

Приз – 10 000 евро – будет передан ассоциации Fight Aids Monaco.

На коктейле победительница турнира, Мартин Элена, с радостью заявила: «Я отлично провела с вами время, я очень рада передать выигрыш ассоциации Fight Aids Monaco».

За несколько минут до этого Мартин обыграла свою последнюю конкурентку по турниру Ladies Poker Power. Две пары, король и шестерка принесли ей победу в решающей партии. Во второй половине дня вместе с Мартин на турнире играли 19 влиятельных женщин Княжества. До начала турнира участницы провели два тренировочных сеанса, поскольку большинство из них были незнакомы с покером.

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Таким образом Мартин Элена передает ассоциации Fight Aids Monaco 10 000 евро и выигрывает обед в ресторане Алена Дюкасса Louis XV в Hôtel de Paris Monaco. Вторая финалистка выиграла обед в ресторане Pavyllon Monte-Carlo Янника Аллено, а третья – обед в ресторане Grill в Hôtel de Paris Monte-Carlo.

«Концепция Poker Power импортирована из Чикаго, где у нее 28 000 участниц […] это (покер) требует таких качеств, которые есть у бизнес леди Монако, стратегии, самоотверженности и терпения», рассказывает Руди Тардити, Директор казино в Монако. Poker Power – предприятие, основанное и руководимое женщинами для женщин. Эта компания, выступающая как образовательная и тренировочная платформа, ставит перед собой цель обучать женщин игре в покер и параллельно ежедневно повышать свой профессиональный и индивидуальный уровень.