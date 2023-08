Découvrez Les Dessous de Monaco, la nouvelle boutique de lingerie pour femme, élégante et haut de gamme

Le magasin a élu domicile rue de Millo, à deux pas du Marché de la Condamine.

Une mode « authentique, durable, respectueuse de l’humain et de notre planète » combinée à « la grâce et l’élégance de nos modèles », telle est la promesse faite par Stéphane Lombardo, passionné de mode et fondateur des Dessous de Monaco.

Née cet été, et plus précisément au mois de juin, cette nouvelle enseigne dans le paysage monégasque est spécialisée dans la lingerie féminine. Les modèles raffinés sont tous fabriqués sur place, dans l’atelier, et garantissent un circuit court. « Nous partageons cette prise de conscience à la surconsommation, la production de masse, le gâchis des sur-stocks, les conditions de travail de ceux qui fabriquent à l’autre bout du monde », atteste Stéphane Lombardo sur son site internet.

Aux côtés de son associé Brian Pagliuca, Stéphane Lombardo garantit une expérience sur mesure aux clientes (qui peuvent d’ailleurs y faire confectionner leur propre ensemble de lingerie), grâce à l’équipe de stylistes, modélistes et couturières présente sur place. A noter que les modèles, aussi disponibles en livraison, constituent de véritables pièces de broderie, au lieu de la classique dentelle.

Les pièces sont fabriquées sur place à l’atelier – © Les Dessous de Monaco

Par ses nuisettes, soutiens-gorges et autres tangas, Les Dessous de Monaco souhaite « mettre en lumière les cinq aspects de la femme que sont la femme-maman, la femme dynamique, la femme élégante, la femme enfant et la femme fatale », précise encore l’enseigne.

Et c’est par la collection « June » que la boutique a lancé son activité. En raison de la haute qualité des matériaux et de la délicatesse de la fabrication, comptez environ 500 euros pour un ensemble. Un très beau cadeau à offrir… ou à s’offrir !

